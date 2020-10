Voor het winkelen even op de kaart kijken: Hilversum meet drukte in het centrum

HILVERSUM - Wie wil shoppen in het centrum van Hilversum, kan sinds gisteren van te voren controleren of het niet te druk is in de winkelstraten. Hilversum heeft een 'druktemeter' die meet hoeveel mensen er in de verschillende winkelstraten lopen. Hilversum wil daarmee voorkomen dat het te druk wordt en bezoekers niet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen blijven.

De druktemeter had er afgelopen zomer al moeten hangen en had ook in de zomer moeten meten hoeveel mensen er op onder meer de Groest en door de Kerkstraat lopen. Door leveringsproblemen heeft het allemaal wat langer geduurd, maar de druktemeters hangen er wel ruim voor de feestmaand december, in winkelstraten doorgaans de drukste maand.

Hilversum hoopt dat bezoekers van het centrum van te voren even kijken op de kaart of het niet al te druk is op straat. Kleurt de kaart groen, dan kunnen bezoekers gerust komen. Kleurt een bepaalde straat op de kaart rood of zwart dan wordt bezoekers dringend geadviseerd om om te lopen of zelfs helemaal weg te blijven. "Gezien de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is het erg belangrijk om hier rekening mee te houden", aldus de gemeente.

Zo druk is het nu in het centrum van Hilversum: