Mathias (8) aangereden door automobilist die vluchtte voor politie: "Traumatische ervaring"

ENKHUIZEN - Wat een gezellige verjaardag van zijn broertje had moeten zijn, eindigde afgelopen weekend voor de achtjarige Mathias met grote schrik. Hij wilde net bij zijn ouders in de auto stappen om naar huis te gaan, toen hij werd geraakt door een automobilist die op de vlucht was voor de politie. De bestuurder reed door en liet de familie geschrokken achter. "De auto reed zo hard dat hij hem nauwelijks had gezien", vertelt zijn moeder.

"We waren bij mijn tante, want we vierden mijn broertjes derde verjaardag", vertelt de achtjarige Mathias. Zaterdagavond rond half negen staat het gezin op het punt naar huis te gaan. Mathias moeder is nog binnen in de hal met zijn zusje, als Mathias bij zijn vader in de auto stapt.

"Ik hoorde een hele hard knal en de impact van de auto. Toen ik naar buiten liep zag ik politie en mijn man op de grond zitten met Mathias in zijn armen en veel bloed. Ik was totaal in de war", vertelt moeder Jenny Vredengoor geëmotioneerd. Mathias oudere broer van negen stond op dat moment voor de auto bij de motorkap. Jenny: "De auto reed zo hard dat hij hem nauwelijks had gezien, 'ik voelde alleen maar wind mama', zei hij achteraf."

Schrik

Op het moment dat Mathias in wil stappen, wordt de autodeur met een klap in zijn rug geduwd waardoor hij met zijn gezicht tegen de auto wordt aangesmeten. "Hij moest met de ambulance naar de spoedeisende hulp. Het gaat iets beter, de ergste schrik is voorbij. Hij heeft een gebroken tand en een hechting in zijn lip", vertelt zijn vader Nico Vredengoor.