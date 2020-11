Jongetje gewond bij aanrijding Enkhuizen, automobilist rijdt door

ENKHUIZEN - Bij een aanrijding in Enkhuizen is vanavond een kind van rond de acht jaar oud gewond geraakt. De automobilist is doorgereden en wordt gezocht.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws. De gezochte automobilist botste rond 20.35 uur op de Havikshoek tegen het portier van een stilstaande auto waar op dat moment net een jongetje wilde instappen.

Het slachtoffertje raakte bij de aanrijding gewond aan z'n gezicht, en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

De doorrijder bestuurt mogelijk een blauwe Peugeot 206, laat de politie weten. De auto is na de aanrijding richting de Gerard Brandtweg gereden. In de straat is een wieldop gevonden, die mogelijk van die auto afkomstig is.

De politie heeft een deel van de straat afgezet en is een onderzoek gestart.