Automobilist die 8-jarig jongetje aanreed in Enkhuizen was op de vlucht voor de politie

De automobilist die gisteren een 8-jarig jongetje aanreed in Enkhuizen en vervolgens doorreed, was op de vlucht voor de politie. Een politieman wilde de auto rond 20.30 uur controleren omdat die stilstond zonder verlichting. Hierop reden de twee inzittenden met hoge snelheid en zonder verlichting weg.

Op dat moment wilde net een jongetje instappen. Het slachtoffertje raakte bij de aanrijding gewond aan z'n gezicht en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Naast de vluchtende auto raakten ook twee andere auto's beschadigd.

Signalement

De vluchtende auto was in geen velden of wegen meer te bekennen, die was na de aanrijding doorgereden. Volgens de politie gaat het om een blauwe Peugeot 206 met de letters NN in het kenteken.