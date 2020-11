PostNL verrast Luna (4) uit Wormerveer met postbodepak: "Jippie!"

WORMERVEER - Voor Luna draait het leven niet om gamen of televisiekijken, maar om post bezorgen. Met veel plezier maakt ze brieven en tekeningen en bezorgt die bij buurtbewoners, maar er ontbrak nog iets belangrijks: een echte postbodepak. Luna deed een oproep bij NH Nieuws en kreeg veel reacties, waaronder een van PostNL. Het postbedrijf had Luna's oproep gezien en stelde speciaal voor haar een pakket samen.

Eenmaal op straat moeten eerst Luna's eigen brieven bezorgd worden. Gelukkig voor de mensen die op een belangrijke brief wachten, is daarna ook de échte post aan de beurt. Zoals een echte postbode betaamt, gooit Luna de brieven met precisie in de brievenbus.

Al vroeg is postbezorger Yvonne de Wit bezig om het pakket voor Luna in te pakken. Op haar vrije dag fietst ze naar Wormerveer om Luna te verrassen. Als de deurbel gaat en Luna Yvonne ziet staan, kan haar geluk niet op. Al springend neemt ze het cadeau aan.

Na een paar brieven is het tijd voor pauze. Luna ziet een klimrek en rent erop af. Later vandaag zal ze in haar outfit nog wat zelfgemaakte brieven bezorgen, want vanaf nu is de 4-jarige een echte postbezorger.

Dankbaar

Aan het eind van de dag is Luna moe maar voldaan. "Dankjewel!", zegt Luna op alle reacties met goede ideeën die zijn binnengekomen. "Ik ben blij", besluit ze.