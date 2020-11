Luna (4) zoekt echt postbodepak: "Dan zien ze dat ik de postbode ben"

Luna maakt veel brieven en ze hoopt dat ze met de brieven mensen blij maakt. "Ik vind het leuk", vertelt Luna. Ze wil graag iedereen een brief bezorgen en maakt daarom veel tekeningen. Als de brieven af zijn, gaan ze in haar tasje. Op naar buiten.

Oproep

Een echte postbode draagt volgens Luna een blauw met oranje outfit en Luna is een echte postbode, dus zij wil die ook. Alleen is deze kleurencombinatie in de stijl van een postbode nergens in maat 110 te verkrijgen. Luna's moeder Urszula deed een oproep via Facebook, waar veel lieve reacties binnen kwamen.