Hitterecord of niet, postbode Rob moet het Kopje op: "Af en toe wat bouillon drinken"

BLOEMENDAAL - Je zou denken dat mensen het op deze hete dag wel uit hun hoofd laten om het Kopje van Bloemendaal te beklimmen. Toch zijn er altijd wel een paar fanatieke wielrenners die het niet kunnen laten. En dan heb je natuurlijk postcode Rob, die elke dag naar boven moet.

Bepakt met enorme tassen achterop zijn fiets en poststukken op zijn buik, fietst Rob naar boven. "Rustig aan en af en toe wat bouillon drinken om het zouttekort aan te vullen." Armen en benen zijn met zonnebrandcreme ingesmeerd, op zijn hoofd een zwarte pet tegen de zon.

Van uitstel komt afstel

"Ik mag het zelf een beetje indelen, dus ik kan ook vanavond gaan." Waarom hij dan toch in die bloedhitte gaat rijden? "Omdat ik, als ik het uitstel, er helemaal geen zin meer in heb." Na de beklimming van het Kopje, wacht hem nog een bezorgroute in Overveen. "Als je je niet te druk maakt, dan is het goed te doen."

Skateboards en fietsers

Ondertussen rijden Thijs en Floyd, vader en zoon, op electrische skateboards het Kopje op. "Gisteren was ik al op het strand, vanmorgen zat ik in een verkoelend bad en nu had ik zin in iets actiefs", vertelt Thijs. "Nu we stilstaan is het wel heel warm, maar als je op je skateboard staat is het lekker koel door de wind", zegt Floyd. Ze gaan gauw weer verder.

'Omarm de hitte'

En dan komt een bewoner van het Kopje naar beneden dalen met zijn fiets. Hij gaat wat boodschappen doen 'in het dal'. "Maar als ik straks weer omhoog moet, dan ga ik rustig lopen hoor", lacht hij. "En dan lekker koud water over je polsen laten stromen en onder de koude douche. Omarm de hitte gewoon!"