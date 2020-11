Gebruik lachgas onder jongeren toegenomen: "Komst litertanks speelt belangrijke rol"

NOORD-HOLLAND - "Jongeren komen met hartkloppingen bij de spoedeisende hulp, zitten in verslavingsklinieken of komen bij revalidatieklinieken met een dwarslaesie", zegt drugsonderzoeker en criminoloog Ton Nabben bij De Ontbijttafel op NH Radio. Hij deed onderzoek naar het lachgasgebruik onder Amsterdamse jongeren.

Deze groep wil er nu over praten en dat is nieuw, vertelt Nabben. "Lachgas bestaat natuurlijk al langer. Alleen de laatste jaren is de groep die er niet vanaf kan blijven groeiende."

Het gaat naar schatting om enkele tientallen jongeren in Amsterdam.

Komst litertanks

De oorzaak? Vooral de komst van de zogeheten litertanks speelt een belangrijke rol. "Er is een belangrijke kentering zichtbaar sinds de invoer van deze grote tanks. Toen is het misgegaan."

Volgens Nabben blijven jongeren hierdoor langer 'aan het middel hangen'. "Dit kan uren of dagen doorgaan", zegt hij.

Positief imago verandert

Dat is slecht nieuws, want lachgas heeft ernstige gevolgen. "Het slurpt vooral je vitamine B12 op, zeggen artsen en neurologen. Hierdoor komen er problemen met je spierstelsel, nek en gevoelloze benen."