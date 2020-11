Vijf Statenleden stappen uit Forum voor Democratie

Duidelijk wordt ook dat het al langer rommelde binnen de Noord-Hollandse fractie. Dat begint in mei van dit jaar. Thierry Baudet zou aanschuiven bij een fractievergadering waar in ieder geval Köhler hem ook wil aanspreken op de extreme uitspraken die hij deed. Maar een uur voor de vergadering zegde hij af. "We hebben het toen wel besproken, en ik heb aangegeven dat ik vond dat Baudet moest opstappen, dat sloeg in als een bom. Maar niet veel later werden we, behalve ik, één voor één gebeld door het hoofdbestuur en ons de huid vol gescholden. Er was dus gelekt."

Volgens Köhler was het niet gelijk afstoten van de jongerenafdeling de druppel. "Wij willen op geen enkele manier geassocieerd worden met extreem rechtse uitingen. We hebben al heel lang last van het bruine randje. Daarom nemen we ook de partijnaam niet mee, we willen daar afstand van nemen."

Dat lek is volgens Köhler en Van den Berg hun collega Joyce Vastenhouw, die behalve Statenlid ook werkzaam is op het partijbureau van Forum voor Democratie. "Het bestuur vertelde mij dat er niet getwijfeld kon worden aan het leiderschap van Baudet. Ik vond het heel discutabel dat ik zomaar gebeld werd. Ik heb nog feedback gegeven, maar daar heeft het bestuur niets mee gedaan", aldus Van den Berg.

Kevin Kreuger, raadslid in Amsterdam en ook fractiemedewerker in de provincie, was ook kritisch en werd volgens Köhler van de ene op de andere dag persona non grata. "Zijn carrière binnen Forum was in één klap over. Hij werd als fractiemedewerker gedwongen met verlof gestuurd." Volgens Van den Berg werd de fractie bovendien onder druk gezet om Kreuger ook te ontslaan. "Maar een meerderheid wist dat te voorkomen."

Eén ding is duidelijk: binnen de nieuwe fractie is geen ruimte voor Joyce Vastenhouw, Ralf Dekker en fractievoorzitter Johan Dessing. "Hij heeft als leider ook gefaald, en heeft ook amper contact met ons gezocht", vertel Köhler.

In de maanden erna groeit het verzet tegen Baudet, legt Van den Berg uit. "Baudet gleed steeds verder af. Het ongemak bij mij werd ook steeds groter. We werden continu in de wind gezet door zijn uitspraken. Geen weldenkend mens kan daar achter blijven staan, na wat er de afgelopen dagen is gebeurd."

Voor sommigen zal het voelen als natrappen, maar Köhler zegt dat het opstappen uit Forum voor Democratie vooral opluchting biedt. "In de tijd van de coalitiegesprekken hebben we ons zo negatief opgesteld. Dat moest van Baudet. Dat ligt nu anders. We staan open voor iedereen. We gaan ons zeer constructief opstellen, want we willen dingen dingen voor elkaar krijgen. Dat was landelijk eerder niet gewenst, tot frustratie van ons."

Onder welke naam de nieuwe fractie verder gaat is onduidelijk. Eerder stapte ook Statenlid Robert Baljeu uit de Forum voor Democratie fractie. Daardoor heeft de partij van de negen zetels er nog maar drie over als Annabel Nanninga terugkeert van haar zwangerschapsverlof in februari.