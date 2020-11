Ook onrust binnen statenfractie Forum voor Democratie

HAARLEM - De Noord-Hollandse statenfractie van Forum voor Democratie (FvD) is flink verdeeld over de gebeurtenissen binnen de partij. Een deel vindt dat Thierry Baudet FvD helemaal moet verlaten, maar daar is lang niet iedereen het mee eens.

Het begon allemaal met onthullingen in het Parool . De krant beschikte over screenshots dat er binnen appgroepen van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie antisemitistische en homofobe berichten werden verstuurd. Dat het landelijk bestuur voorstelde om de zaak eerst te onderzoeken viel bij veel leden niet goed. Binnen de Noord-Hollandse fractie werd een verklaring opgesteld om te reageren op het incident, alleen weigerden sommige statenleden van de partij die te ondertekenen. "Reageren was niet nodig, te prematuur, te schadelijk. Hoewel de meeste collega's het eens waren over een verklaring, weigerden sommigen alsnog hun naam er onder te zetten", zo stelt FvD-statenlid Eric Jensen op Twitter. "Daar is iedereen vrij in, maar ik heb die behoefte wél. Ik heb geen behoefte aan een 'onderzoek', om me pas daarna uit te spreken: de feiten spreken voor zich."

Wat er exact in de verklaring stond is nog onduidelijk. In een reactie aan NH Nieuws laat fractievoorzitter en Eerste Kamerlid Johan Dessing weten daar niet op in te willen gaan, ook niet of hij die wel of niet wilde ondertekenen.

"Dat lijkt me niet netjes om hier open en bloot te bespreken. Bij heel veel partijen wordt dit eerst intern besproken voordat het naar buiten komt, dat is hier helaas niet gebeurd. Maar ik vind dat we daar van mening over mogen verschillen. We zijn geen robots, we hoeven niet op één lijn te zien om wel voor diezelfde missie van de partij te gaan."

Jongerenafdeling

Op het incident met de jongerenafdeling wil hij wel ingaan. "Ik ken niet niet alle feiten, maar het roept terecht vragen op. En als er iets riekt naar antisemitisme, racisme of neo-nazisme, is dat onaanvaardbaar. Dat is geen discussie binnen de partij, en ben het eens met de maatregelen die zijn getroffen door het bestuur. Het is heel nobel van Thierry (red. Baudet) dat hij daar de ultieme consequentie uit getrokken heeft om geen lijsttrekker meer te zijn."

