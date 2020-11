'Sloten bij partijkantoor FvD vervangen', nieuwe aflevering in soapserie van partij

AMSTERDAM - Het bestuur van Forum voor Democratie is niet blij met de aankondiging van de deze week opgestapte partijleider Thierry Baudet om lijsttrekkersverkiezingen uit te roepen. Journalisten ter plaatse melden dat de sloten van het partijkantoor aan de Prinsengracht in Amsterdam worden vervangen, al is niet duidelijk wie de slotenmaker heeft ingehuurd.