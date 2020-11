Komend voorjaar eerste elektrische deelauto in Hoogkarspel

Hoeveel auto's er komen is afhankelijk van het animo, maar ZCWF hoopt zoveel mogelijk auto's te kunnen plaatsen. "Daarmee proberen we de kans op misgrijpen zo klein mogelijk te maken", vertelt René van Ophem. De auto's kunnen gereerveerd worden met een app. "Hoe eerder je de auto reserveert hoe meer kans je hebt dat je gebruik kunt maken van een auto. Maar als er een plekje vrij is kan dat ook last-minute", zegt van Ophem.

Ook op dit project heeft het coronavirus zijn impact. Maar hier zorgt het coronavirus misschien wel juist voor een positief effect. "Door het coronavirus wordt het openbaar vervoer meer gemeden, waardoor individueel vervoer juist meer gebruikt wordt en daar sluit zo'n deelauto dan prima op aan", ligt Van Ophem toe.

Belangstelling

"Het is daarentegen wel lastig om te zeggen hoeveel animo er precies is voor dit idee", vertelt van Ophem. De ZCWF heeft al een aantal keer een promotieactie gehouden om ruchtbaarheid aan het idee te geven. "Ook wordt er op dit moment een buurtscan gehouden waarmee we in kaart brengen hoe groot die behoefte is. Iemand die bijvoorbeeld zegt: ik zou daar drie keer per week en twee uur per keer gebruik van maken, is voor ons heel waardevol", legt van Ophem uit.