Natuur- en milieuorganisaties zijn fel tegen zonne-eilanden en komen met alternatief

WEST-FRIESLAND - De landelijke en regionale natuur- en mileuorganisaties zijn faliekant tegen de komst van zonne-atollen in de regio, die bij moeten dragen aan duurzame energie-opwekking. "Daarom stellen wij een echte oplossing voor: binnendijkse achter-oevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder."

In het Klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot in Nederland de komende jaren drastisch verminderd moet worden. Daarom zijn er meerdere plannen voor een Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkeld, waarin per regio bepaald moet worden hoe er meer duurzame energie opgewekt kan worden.

In de RES voor Noord-Holland Noord zijn grootse plannen ontwikkeld voor de opwekking van energie in het IJsselmeergebied, met onder meer zonne-eilanden in de Wieringerhoek. De provincie en de gemeente Medemblik waren blij met de onderzoeksresultaten, maar de natuur- en milieuorganisaties zijn hier faliekant op tegen.

"Het voorstel voor zonne-atollen in het IJsselmeer lijkt misschien een aantrekkelijke optie, maar is voor de natuur een schijnoplossing", laten zij weten. "We vragen de bestuurders om ons voorstel over te nemen in het uiteindelijke energieplan, zodat we het IJsselmeer beschermen, in plaats van ons Blauwe Hart van Nederland verder volbouwen met windmolens, drijvende zonnepanelen of zonne-atollen."

Natura 2000

Het IJsselmeer is een internationaal beschermd natuurgebied en kreeg van Europa de status van een Natura 2000 gebied. Verschillende soorten bedreigd en beschermd gevogelte komt hier al jaren om op het water te rusten en voedsel te zoeken.

"Met de aanleg van windmolens, zonne-eilanden of -atollen, dreigt belangrijk leefgebied van deze soorten verloren te gaan", zeggen de organisaties. "Alles wat hier aan ten koste gaat doet daar afbreuk aan."

Binnendijkse achteroevers

Als tegenvoorstel geven de natuur- en milieuorganisaties de mogelijkheid om binnendijkse achteroevers aan te leggen met een natuurlijk waterpeil in de Wieringermeer, tussen Den Oever en Medemblik. Daarnaast zouden grote weides met zonnepanelen aangelegd kunnen worden, die duurzame energie moeten opwekken.

"Met onze oplossing zetten we de lijn door van natuurherstel van het Natura 2000-gebied, in plaats van daar toch weer een stuk van af te snoepen. En werken we aan ecologisch herstel en duurzame energieopwekking buiten Natura 2000-begrenzing. Dat is pas echt groene energie!", aldus de organisaties.

Volgend jaar besluiten

In de komende weken wordt het plan verder uitgewerkt en gaan de organisaties is overleg met de provincie en de bijbehorende gemeentes. Begin volgend jaar willen ze de aangepaste plannen klaar hebben liggen, waarmee er opnieuw een besluit kan worden genomen. Op 1 juli moeten de definitieve plannen in Den Haag worden ingediend.

"We vragen de provincie en gemeenten voor binnendijkse achter-oevers te kiezen en deze op te nemen in de definitieve energieplannen. Het is in ons gezamenlijke belang om echt groene keuzes te maken."

Het voorstel wordt ondersteund Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland, Ernest Briët van Lanschap Noord-Holland, Sijas Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland Noord en Willem Hellevoort, provinciaal ambassadeur Noord-Holland Natuurmonumenten.