Provincie en gemeente Medemblik blij met onderzoeksresultaten voor zonne-eilanden

De twee partijen gaven opdracht aan onderzoeksbureau Deltares en adviesbureau Bureau Waardenburg om uit te zoeken welk ecologisch effect de zonne-eilanden zouden hebben en hoe deze zouden passen in de ontwikkeling van de Wieringerhoek. Het idee werd eerder al geopperd door Kor Buitendijk en zijn plan Duurzaam Leefbaar, welke hij als alternatief wil bieden voor de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord.

Gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland en wethouder Harry Nederpelt van de gemeente Medemblik zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek. "Deze resultaten kunnen een interessante bouwsteen zijn voor meerdere ontwikkelingen in het Wieringerhoekgebied. Met de natuureilanden en zonne-eilanden zijn er kansen voor een koppeling van de natuurdoelen van de Wieringerhoek met de duurzame doelen van de Regionale Energie Strategie (RES) voor Noord-Holland Noord en met de integrale kustvisie voor de kustzone van het IJsselmeer."

Kansen voor watersport

Het deel van de IJsselmeerkust waar de zonne-eilanden moeten komen kan nog aantrekkelijker gemaakt worden voor recreanten en voor watersporters. "Dit is een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik waarbij energie, economie en ecologie hand in hand gaan", aldus Stigter. "Wij willen over het onderzoek in gesprek gaan met medeoverheden, omwonenden, bedrijfsleven en belangenbehartigers."

Wethouder Nederpelt vult aan: "Voor de gemeente Medemblik geven de zonne-eilanden hadvatten voor een nadere invulling van de zoekgebieden voor duurzame energieopwekking op ons grondgebied. Het onderzoek versterkt wat mij betreft dat uitgangspunt."

Wieringerhoek

Het project Wieringerhoek beslaat het gebied bij de Noord-Hollandse IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen en een gedeelte Waddenzee en Amstelmeer. Hier verkent Rijkswaterstaat de kwaliteit, het vergroten van oppervlakte en de diversiteit van leefgebieden en de versterking van onderlinge verbindingen. Een van de mogelijkheden is om natuureilanden aan te leggen om de ecologische kwaliteit te verbeteren.

Wat de onderzoekers daaraan toevoegen zijn zonne-eilanden in de vorm van ‘zonne-atollen’. Deze atollen staan in open verbinding met het IJsselmeer. Niet meer dan 50% van het ondiep gemaakte water in de atollen wordt met zonnepanelen bedekt. Deltares en Bureau Waardenburg hebben geconcludeerd dat er op deze manier een positief effect kan zijn op de waterkwaliteit en Natura 2000-doelstellingen van het IJsselmeer.