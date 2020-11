Peer Koopmeiners: "Na zo'n wedstrijd lig je in je bed te malen"

"De resultaten vallen tegen", zegt aanvoerder Peer Koopmeiners daarover. "Dat neem je ook mee naar huis. Dat is natuurlijk niet helemaal lekker. Na zo'n wedstrijd lig je in je bed te malen en die wedstrijd nog een keer af te spelen."

Koopmeiners en zijn teamgenoten zijn druk op zoek naar de oplossing. "We proberen er nu echt achter te komen waar het aan ligt. We kijken heel veel beelden en we proberen de vinger op de zere plek te leggen. Het zit in kleine specifieke dingetjes. Maar het grootste probleem is dat we veel te makkelijk de goals tegen krijgen", besluit Koopmeiners.