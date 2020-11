Druijf kritisch op spel Jong AZ: "Dramatisch als je ziet met wat voor team we komen"

WIJDEWORMER - Jong AZ trad met een eredivisiewaardige aanvalslinie aan tegen NEC, maar kon geen potten breken. De Alkmaarders verloren met 0-3. "Het was dramatisch als je ziet met wat voor team we komen", aldus Ferdy Druijf.

"We trainen bijna allemaal met het eerste", zegt Druijf na afloop voor de camera van FOX Sports. Jong AZ had de beschikking over gelouterde namen als Druijf, Sugawara en Evjen. Daarnaast speelde Zakaria Aboukhlal de hele wedstrijd. De aanvaller maakte vorige week nog zijn debuut voor het nationale elftal van Marokko, maar kon tegen NEC geen doorbraak forceren.

Ondermaats

"We gaan gewoon niet goed met de duels om", gaat Druijf verder. "We hebben in de rust gezegd dat we veel harder de duels moeten aanpakken. Wij kunnen heel goed voetballen, maar deze wedstrijd kwam dat er totaal niet uit."

Trainer Michel Vonk sluit zich aan bij de woorden van de spits. "Ik denk dat we vandaag niet hebben laten zien wat we kunnen met dit team. Het was ondermaats. De tweede helft zag het er wel beter uit, maar we kwamen niet echt tot kansen", aldus Vonk.