Uitgedost Jong AZ niet opgewassen tegen NEC

Op volle oorlogssterke trad de ploeg van trainer Michel Vonk aan in Wijdewormer. Gesterkt door Ferdy Druijff, Hakon Evjen en Yukinari Sugawara, die normaal gesproken bij het eerste elftal van de Alkmaarders spelen, kwam de ploeg met een flinke kwaliteitsimpuls voor de dag.

Aanvallende intenties

Het waren echter de Nijmegenaren die het initiatief grepen in de eerste helft. Schoten van Ayman Sellouf, Elayis Tavsan en Terell Ondaan lieten meteen de aanvallende intenties van de bezoekers zien. Het was dan ook niet onverdiend dat Sellouf na twaalf minuten de score opende. Hij kwam naar binnen en schoot vervolgens met zijn rechter de bal in de verre hoek: 0-1.

Langzaamaan groeide Jong AZ in de wedstrijd. Dat resulteerde ook in kansen voor Mohamed Taabouni, Zakaria Aboukhlal en een vrije trap van Tijjani Reijnders, die net over het doel ging. Toch was het lastig voor AZ om een doorbraak te forceren, omdat de achterhoede van NEC als een solide blok stond. Daarnaast waren de aanvallen van NEC lastig te verdedigen, omdat er veel lopende mensen actief waren. Via een kopbal van Tavsan kwam NEC dan ook op een 0-2 voorsprong.

Solide verdediging

Na rust kon NEC leunen op de voorsprong die het inmiddels had opgebouwd. Het gaf weinig kansen weg en had de touwtjes stevig in handen. Vanuit de omschakeling probeerde de ploeg van trainer Ron de Groot er heel snel uit te komen, waardoor het met een uitbraak ook meteen klaar kon zijn.

Jong AZ had moeite met het creeëren van kansen en haalde opgelucht adem toen Janga op de paal kopte. Een paar minuten later was het dan wel raak. Tavsan kon simpel binnentikken nadat een redding van doelman Reus voor zijn voeten belandde: 0-3.

Door de nederlaag blijft Jong AZ steken op de voorlaatste plaats in de eerste divisie. De Alkmaarders hebben acht punten uit dertien duels. Dinsdag 1 december (18.45 uur) speelt Jong AZ uit tegen Go Ahead Eagles.

Opstelling Jong AZ: Reus; Sugawara, P. Koopmeiners, Velthuis, Gullit; Reijnders, Oosting (Baars/76), Taabouni; Evjen, Druijff, Aboukhlal