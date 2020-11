Geen verplichte vaccinatie bij Nederlandse vliegmaatschappijen

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM is blij dat er al in de nabije toekomst een vaccin beschikbaar zal zijn. "Het vaccin zal zeker helpen om het vertrouwen in het reizen te herstellen. Het is echter een beetje voorbarig is om nu al te zeggen of het aan boord van onze vluchten verplicht moet zijn of niet", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.

KLM zegt zich aan de lokale regels en wetgeving te houden van de bestemmingen waar naartoe gevlogen wordt. "Klanten kiezen bewuster met welke maatschappij ze veilig vliegen. KLM zet daarom vol in op flexibiliteit van tickets, maximale hygiënemaatregelen zonder in te boeten op onze producten en service en duurzaamheid."

Verplicht testen

TUI Nederland en Transavia vinden dat alle reizigers die van en naar hoogrisicolanden vliegen verplicht moeten worden getest. Alleen zo krijg je grip op wie corona heeft en wie niet, stelt een woordvoerder van TUI. Transavia zou graag zien dat de teststraat op Schiphol terugkomt. Op parkeerterrein P4 van Schiphol wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een XL-teststraat, maar reizigers zijn daar niet welkom.

Corendon stelt een besluit over de verplichte vaccinatie voor zich uit. De touroperator verkoopt op het moment alleen vakanties met vluchten die worden uitgevoerd door KLM of Transavia. In april worden de eigen vliegtuigen pas weer van stal gehaald, aldus Corendon.