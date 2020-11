De XL-teststraat op Schiphol, die niet voor reizigers is, krijgt vorm

SCHIPHOL - Over drie weken moeten er dagelijks vijf- tot tienduizend mensen doorheen kunnen lopen: de XL-coronateststraat op parkeerterrein P4 op Schiphol. De eerste van drie paviljoens staat sinds vanochtend al overeind en zal spoedig worden ingericht tot teststraat. De XL-teststraat is niet bedoeld voor reizigers.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het is een vurige wens van Schiphol-topman Dick Benschop om alle passagiers die van of naar hoogrisicogebieden reizen verplicht te testen op corona. Maar daar zal deze teststraat voorlopig niet voor bedoeld zijn. Op dit moment is er niet genoeg testcapaciteit om aan die wens te voldoen, zeggen het ministerie en de GGD.

In de paviljoens wordt normaal gesproken gefeest, gezopen en gedanst op festivalterreinen. Maar omdat dit jaar festivals door de overheid zijn verboden, komen de paviljoens prima van pas als XL-teststraat. In Noord-Holland komen er zes: vier in Amsterdam, een op Schiphol en een in Vijfhuizen.

Laboratorium

Met de komst van de XL-teststraten moet lang wachten op een afspraak of het resultaat tot verleden horen. Van de drie paviljoens wordt er een deels een laboratorium. "Het testmonster hoeft niet meer het terrein af", zegt projectleider Arjan Smit.

De XL-teststraat op Schiphol moet op 1 december in gebruik worden genomen.