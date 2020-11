Schiphol krijgt XL-coronateststraat op P4: reizigers niet welkom

SCHIPHOL - Op luchthaven Schiphol komt een XL-teststraat waar straks dagelijks 3.000 tot 12.000 coronatests kunnen worden afgenomen. De testlocatie, die op parkeerterrein P4 zal worden ingericht, is niet bedoeld voor reizigers die terugkomen vanuit oranje of rode risicogebieden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het ministerie van Volksgezondheid maakte vanochtend bekend dat er zes XL-teststraten komen in Noord-Holland. Vier in Amsterdam, een op Schiphol en een in Vijfhuizen (Haarlemmermeer). Alleen mensen met klachten kunnen daar vanaf eind november of begin december op corona worden getest.

Schiphol-topman Dick Benschop pleitte eerder deze zomer voor een teststraat op Schiphol waar iedere reiziger die van of naar een hoogrisicogebied vliegt terechtkan. Op dit moment is niet genoeg testcapaciteit om aan die wens te voldoen, zeggen het ministerie en de GGD.

Meehelpen aan de publieke gezondheid

Schiphol legt zich neer bij het besluit om geen reizigers te testen. "Als Schiphol faciliteren wij een locatie zodat we meehelpen aan de publieke gezondheid. Vervolg is dat we hopen dat ook reizigers en personeel daar op den duur kunnen worden getest", aldus een woordvoerder.

Aankomsthal

Op Schiphol was van de zomer al een teststraat, maar die werd na een maand alweer opgedoekt. Het ministerie wilde de schaarse testcapaciteit inzetten op locaties waar ze het hardst nodig waren. De coronateststraat in de aankomsthal op Schiphol was niet verplicht. Dagelijks konden er zo'n 1.400 reizigers terecht.