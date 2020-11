Megateststraat voor reizigers niet welkom op Schiphol

SCHIPHOL - Vakanties naar het buitenland worden nog altijd afgeraden, maar wie toch gaat en een coronatest moet doen, is welkom bij de zogenaamde 'XXL'-teststraat in Aalsmeer. Het bedrijf achter de teststraat wilde het liefst op Schiphol haar diensten aanbieden, maar is daar niet welkom.

Reizigers laten zich testen bij de 'XXL'-teststraat bij Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Het bedrijf Teststraat.com claimt dat haar teststraat de grootste van Nederland is. Momenteel is er in de tent op het Quick Parkingterrein in Aalsmeer capaciteit voor 2.500 dagelijkse tests, maar zal spoedig worden ingehaald door de XL-teststraten van de overheid. De XL-teststraat in aanbouw op P4 van Schiphol biedt vanaf 1 december plaats aan 5.000 tot 10.000 mensen per dag. Maar reizigers zullen daar niet getest kunnen worden. Geen ruimte Hoewel Schiphol niets liever wil dat iedere reiziger die van of naar een hoogrisicobied vliegt verplicht getest wordt, zal de luchthaven de commerciële teststraat geen ruimte bieden op haar grondgebied. Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD bepalen het testbeleid en Schiphol volgt die regels. Het vliegveld is voorstander van een Europees beleid waarbij alle landen zich aan dezelfde regels moeten houden, waaronder het testen van passagiers. Vertrekhal Nico Dienaar van Teststraat.com baalt dat zijn teststraat niet op Schiphol staat. Dienaar had zijn oog laten vallen op parkeerterrein P3. Ook wilde het bedrijf kleinere testvoorzieningen in de vertrekhal en de traverse tussen het Hilton en Schiphol Plaza plaatsen, maar bij ieder verzoek werd hij doorverwezen naar de GGD. En die bouwen dus hun eigen XL-teststraten. "Reizigers op Schiphol maken deel uit van de economie", zegt Dienaar. "Heel Schiphol is een economie op zichzelf die langzamerhand tot stilstand is gekomen." Dienaar denkt met het aanbieden van zijn tests te kunnen helpen die economie weer op te starten. Artikel gaat verder onder de video

Sneltesten in de megateststraat in Aalsmeer - NH Nieuws / Doron Sajet

Het is geen geheim dat de GGD en het RIVM niet staan te springen om aanbieders van commerciële teststraten te faciliteren. Teststraat.com biedt bijvoorbeeld al antigeensneltesten aan, terwijl het RIVM daar nu nog onderzoek naar doet. Dienaar zegt aan alle RIVM-richtlijnen te voldoen en alle positieve testresultaten door te geven aan de GGD. Geen toezicht Voor de GGD Kennemerland is het moeilijk na te gaan hoe betrouwbaar de 'XXL'-teststraat is, omdat zij daar geen toezicht hebben, laat een woordvoerder weten. De GGD zegt dat de commerciële teststraat aan haar klanten vraagt de positivieve resultaten van de antigeensneltesten door te geven, maar zou alleen uitslagen van het bedrijf zelf accepteren . Indien klanten daar een PCR-test hebben gedaan, moet ook dan het laboratorium die uitslag doorgeven. De woordvoerder van de GGD Kennemerland zegt dat dat ook niet gebeurt en geen idee te hebben met welk laboratorium Teststraat.com werkt. Canarische Eilanden Dienaar werkt samen met TUI Nederland, die ondanks het overheidsadvies om niet naar het buitenland te reizen, pakketreizen aanbiedt naar de Canarische Eilanden. Bij zo'n pakket zit de antigeensneltest inbegrepen. Ondanks de vraagtekens van het RIVM en de GGD over de betrouwbaarheid van de test, is hij goed genoeg voor TUI om mee aan boord te stappen. Dienaar: "Het is tegen het advies in om te gaan reizen, maar wij hebben niet het idee dat het een verbod is. Ander had de overheid wel een verbod uitgevaardigd. Daar is momenteel geen sprake van.