d'Ampte opent eigen tv-studio voor 'levensechter' onderwijs

HOORN - De leerlingen van het Tabor College d'Ampte kunnen vanaf vandaag aan de slag in hun eigen televisiestudio. De studio is vanmorgen geopend en de leerlingen konden direct aan de slag: zij maken een eigen nieuwsuitzending met corona als thema.

Het idee voor een televisiestudio in de school is ontstaan toen tijdens de eerste lockdown het personeel vanuit huis werkte, vertelt directeur Stef Macke. "Om iedereen op de hoogte te houden is er destijds een soort 'd'Ampte-nieuws' ontstaan met video's, het leek ons mooi dat voort te zetten en in een echte studio op te kunnen nemen."

De studio is volgens directeur Stef Macke een aanwinst voor de leerlingen van de opleiding Media & Theater. "We hadden al wel wat opnamevoorzieningen in huis, maar we wilden dat graag uitbreiden." Het is een kleine studio, met een greenwall en een eigen nieuwsdesk. De desk is gemaakt door de leerlingen van de opleiding Bouwen, wonen en interieur.

'Echt' aan het werk

Waar het kan zoekt Macke de samenwerking tussen de verschillende leerrichtingen en hoopt dat de komst van de studio daar ook een rol in kan spelen. "Als leerlingen van een andere opleiding een werkstuk moeten presenteren kunnen de medialeerlingen dat bijvoorbeeld vastleggen in de studio. We hopen de opleiding zo meer' levensechter' wordt en minder fictief. Dat kan motiverend werken voor de studenten zelf."

Voor de opening van de studio heeft de klas een eigen talkshow voorbereid. Een van de leerlingen is de host en begeleidt het gesprek. Het camera- en audiowerk wordt door de leerlingen verzorgd, maar ook de inhoudelijke voorbereiding in hun verantwoordelijkheid. De schoolleiding, een huisarts en wethouder Samir Bashara spreken aan tafel over het onderwerp 'corona'.