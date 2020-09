Scholen worstelen met coronagevallen, maar niemand wil terug naar thuisonderwijs

NOORD-HOLLAND - Bijna 200 leerlingen in quarantaine op het Kennemer College Beverwijk, twee klassen op het Clusius College in Alkmaar zitten thuis en negen medewerkers van het Nova College in Hoofddorp die positief zijn getest. In heel de provincie worstelen scholen met coronagevallen onder leerlingen en docenten. Want terug naar thuisonderwijs willen ze liever niet.

Sinds het begin van het schooljaar halverwege augustus, hebben tientallen scholen in de provincie te maken gehad met een door corona besmette leerkracht of leerling. De een met grote impact, zoals op het Kennemer College in Beverwijk, waar de hele lichting havo 5 tot maandag thuis zit. Op andere scholen was quarantaine van mede-leerlingen en/of docenten niet nodig, zoals bij de buren van het Kennemer College in Heemskerk .

"Als de leerlingen van havo 5 zaterdag geen klachten hebben ontwikkeld, mogen ze maandag weer naar school komen", aldus Marc van Buuren rector op het Kennemer College in Beverwijk. Toen zes leerlingen uit dezelfde lichting besmet bleken met het coronavirus, verzocht de school de leerlingen uit dat leerjaar in quarantaine te gaan. "We zijn tevreden over hoe het is gegaan. Zeker hoe de leerlingen ermee om zijn gegaan."

Buuren ziet zijn school als de dwarsdoorsnede van de samenleving in Kennemerland. "Ik hoor om mij heen steeds meer gevallen. Er is op dit moment duidelijk een golfje gaande in deze regio." Dat zijn school daar ook door geraakt wordt, vindt hij dan niet meer dan logisch. "We hebben de scenario's klaarliggen, mochten er ooit maatregelen komen die ons aangaan."

Thuisonderwijs nooit wenselijk

Op het Clusius College in Alkmaar zitten nu twee klassen thuis. Een vmbo-klas die maandag na de verplichte quarantaine van tien dagen weer naar school mag en een mbo-klas die tot 28 september vanuit huis les volgt. "Thuisonderwijs is nooit wenselijk", vertelt woordvoerder Dianne Hekman. "Onze mbo-klassen hebben al deels thuis les, maar de praktijklessen zijn lastig op afstand in te vullen."