West-Friese middelbare scholen denken na over mondkapjesplicht

Ook het RSG Enkhuizen laat weten een mondkapjesplicht in te voeren als het besluit van het kabinet nog lang op zich laat wachten. "Het kan zijn dat er pas in decemeber een landelijke mondkapjesplicht komt. Ons idee is dat dat dan te lang duurt. Het dringende advies dat nu geldt leidt er niet toe dat veel leerlingen een mondkapje dragen en als we voor een verplichting gaan verwachten we dat ze dat wel gaan doen."

D'Ampte college

Tabor College d'Ampte in Hoorn laat weten het beleid van de overheid op te volgen. "Dat is op dit moment nog een dringend advies en het neigt natuurlijk naar een verplichting", vertelt directeur Stef Macke.

"Wanneer je overgaat tot een verplichting, moet je ook overgaan op strikte handhaving. De vraag is of dat juridisch allemaal valt dicht te timmeren. Op dit moment is het namelijk nog niet in de coronawet opgenomen en daarom wachten wij nog even af tot 1 december. Wij verwachten dat het dan in de coronawet is opgenomen", aldus Macke.