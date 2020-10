Bussumse middelbare school na 'coronasluiting' weer open, wel mondkapjesplicht

De school besloot twee weken geleden alle leerlingen naar huis te sturen en weer geheel online les te gaan geven. De reden daarvoor was dat acht leerlingen en vier docenten besmet waren geraakt met het coronavirus. De vrees was dat dat aantal verder zou toenemen, omdat de besmettingen verspreid door de school waren en de besmette leraren aan verschillende klassen les hadden gegeven. De school besloot daarom 'het zekere voor het onzekere' te nemen.

Het gaat ondertussen een stuk beter met het aantal coronabesmettingen. Er zijn nu vier leerlingen besmet met het virus, maar dat houdt de school niet tegen om open te gaan en fysiek les te geven. Alle docenten zijn weer beter. "We vinden het ook onze plicht om gewoon weer fysiek les te geven. Dat is belangrijk en verwacht men ook van ons", zegt rector Jan Adels.

Mondkapjesplicht

Wel moeten alle leerlingen op het Willem de Zwijger College een mondkapje op op school. De maatregel geldt voor gangen en aula's, in de klas mag het mondkapje af.

De maatregelen moet de verspreiding van het coronavirus tegengaan, maar ook vooral het veiligheidsgevoel onder leerlingen en personeel verbeteren. "Er zijn, ook gezien de afgelopen tijd, wel zorgen onder het personeel. Het verschilt natuurlijk per persoon, maar er zijn best docenten die bang zijn om ziek te worden of juist om een ander te besmetten. Die angst is begrijpelijk. We hopen dat het dragen van mondkapjes dat gevoel wegneemt."

Op de eerste dag wordt de mondkapjesplicht volgens de rector goed nageleefd. "Het gaat goed, maar we controleren er ook streng op. Leerlingen die geen mondkapje dragen, spreken we er meteen op aan. "