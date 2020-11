Grapperhaus trekt buidel voor bestrijding drugscriminaliteit op Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De gemeente Haarlemmermeer gaf twee gespecialiseerde bureaus opdracht om ondermijnende drugcriminaliteit op en rond Schiphol te onderzoeken. Het rapport, dat in mei van dit jaar werd gepubliceerd, maakte duidelijk waar, door wie en hoe drugscriminaliteit op Schiphol mogelijk werd gemaakt. Daaruit bleek dat op veel plekken toezicht ontbreekt en dat personeel, van schoonmaker tot stewardess, geronseld wordt voor onder meer drugssmokkel en -transport.

Intimidatie en geweld

Kwetsbare plekken op Schiphol die in het rapport genoemd worden zijn bagagekelders, vrachtloodsen en zelf de luxe Privium Lounge tussen Vertrekhal 1 en 2. Met een lidmaatschap is het volgens de onderzoekers doodeenvoudig in het beveiligde deel van Schiphol te komen om smokkelwaar op te halen. In de bagagekelders heerst een angstcultuur: wie zijn mond opentrekt over geronselde collega's kan rekenen op pesten, intimidatie of geweld.

Schipholpas

De heilige graal is de Schipholpas, waarmee drugkoeriers vaak ongestoord de luchthaven op en af komen. En niet alleen personeel met de laagste inkomens zijn vatbaar om het werk van drugscriminelen te accepteren, ook piloten, stewards en stewardessen willen nog eens een pakketje meenemen.

Minister Grapperhaus heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten 700.000 euro extra vrij te maken om de ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Het geld is onder andere bedoeld om de kwetsbare plekken aan te pakken, trainingen voor het luchthavenpersoneel om criminele activiteiten eerder in de gaten te hebben en het terugdringen van misbruik van de Schipholpas.