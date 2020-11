Sander (18) zet zich als vrijwilliger in voor het Rode Kruis tijdens de coronacrisis

AMSTELVEEN - Sommige jongeren houden zich in de coronacrisis bezig met illegale feesten en Netflix uitspelen. De 18-jarige Sander, die uit de buurt van Hoorn komt, besloot het over een hele andere boeg te gooien, en meldde zich bij het Rode Kruis aan als vrijwilliger. Broodnodig, want de organisatie geeft steun die hard nodig is om de zorg te ontlasten.

Sander zag zijn leven drastisch veranderen. Hij zou eigenlijk in 2020 zijn eindexamens op het vwo doen, maar kreeg via een persconferentie te horen dat dat niet ging gebeuren. Omdat hij het schrijnend vond om te zien hoe veel tekorten er in de zorg waren, besloot hij zich vol te storten op zijn vrijwilligerswerk. Zo brengt hij onder andere, samen met een verpleegkundige, coronabesmette dak- en thuislozen van hun verblijflocaties naar plekken waar ze in quarantaine kunnen.

"Ik zou examens gaan doen, en uit het niets vielen die weg door corona. Na die persconferentie was ik ineens vrij. En tegelijkertijd kwam er grote hulpverlening vanuit het Rode Kruis op gang. Ik dacht: ik heb de tijd, en ik vind het ook wel tof om mee te helpen waar het kan, dus ik ben aan de slag gegaan." 300 vrijwilligers Vrijwilligers als Sander zijn volgens Elvira van Hooff van het Rode Kruis hard nodig om zorgpersoneel te ontlasten. "Voor de coronacrisis was het helemaal niet aan de orde dat onze vrijwilligers zo hard nodig waren bij zorginstellingen. Nu hebben die instellingen al gauw twintig of dertig vrijwilligers lopen. Dat kunnen ze niet opvangen met regulier personeel." Volgens Van Hooff liggen de problemen niet per se bij personeelstekort. "Het grootste probleem op dit moment is dat er in de zorg veel mensen uitvallen omdat ze zelf ziek zijn of omdat gezinsleden ziek worden. Dan is het heel prettig als er vrijwilligers zijn die wat ondersteuning kunnen bieden." Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er zo'n 300 nieuwe vrijwilligers bijgekomen in Noord-Holland.

Sander rijdt regelmatig op de bus, samen met een verpleegkundige, om dak- en thuislozen veilig van en naar quarantainelocaties te brengen. Hij komt dus ook regelmatig in aanraking met mensen die positief zijn getest op corona. "We moeten daarvoor wel beschermd zijn. De patiënt wordt onderzocht en dan meegenomen naar de locatie." Daarnaast helpt hij ook regelmatig bij zorginstellingen die het druk hebben. "Zorginstellingen hebben het kapot druk met zorg verlenen, dus als er een patiënt is die zich bang of alleen voelt, dan moeten ze daar snel voorbij, want er zijn er nog vijftien of twintig die ook medicatie nodig hebben. Als vrijwilliger kan je dan echt de tijd nemen voor iemand, en met ze praten of een spelletje spelen. Op die manier kan je echt een meerwaarde bieden."