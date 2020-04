Actie Rode Kruis: "Wees een goede buur, doe een boodschap"

AMSTELVEEN - Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland roept mensen op extra op hun buren te letten in deze moeilijke tijden . Dat doet de hulporganisatie door een filmpje te plaatsen op Facebook.

Een hoop mensen zitten verplicht thuis en hebben bijvoorbeeld geen mogelijkheid om met iemand te praten. Vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen, lijden hier onder.

Maar het kan ook zijn dat de buurman even geen tijd heeft om een boodschap te doen omdat bijvoorbeeld de kinderen thuisonderwijs krijgen. Of de buurvrouw is een verpleegkundige die haar handen vol heeft aan de bestrijding van het coronavirus maar ook een hond heeft die uitgelaten moet worden.

Hulpkaart

Door een filmpje op Facebook te plaatsen roept het Rode Kruis mensen op in actie te komen. Dat kan ondermeer door naar de website van de hulporganisatie te surfen en daar een rode hulpkaart uit te printen. Die kan men vervolgens invullen en in de brievenbus stoppen van de buren die wel wat hulp kunnen gebruiken.