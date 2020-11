Voormalig bankgebouw Hippolytushoef wordt omgevormd tot huisartsenpraktijk

Het pand was voorheen een vestiging van de Rabobank. Huisarts Rieneke de Boer zat met haar praktijk in de Elft - de voormalige huisartsenpraktijk van dr. Dekker die ze had overgenomen - maar de locatie werd te klein. Ze besloot het oude bankgebouw te kopen.

De planning is dat in februari of maart 2021 in het nieuwe pand kan worden gestart. "Maar met de huidige coronaperikelen kan het zomaar veranderen", zegt Rieneke de Boer. "We houden een slag om de arm en we hopen dat we de opening groots kunnen vieren."

De Boer en haar man komen oorspronkelijk uit Groningen en zijn via enkele omwegen in Hippolytushoef beland. Zo heeft zij onder andere in Zaandam en Zwaag gewerkt. Het stel woont momenteel in Wognum en blijft daar ook. De Boer: "Wij wonen daar mooi en het heeft geen zin om te gaan verhuizen. Ook omdat het werk van een huisarts niet meer is zoals vroeger. Toen woonde men vaak bij de praktijk en was men 24/7 in dienst. Ik begin nu om 8.00 uur en werk tot ongeveer 17.45 uur. Daarnaast heb ik in de avond de administratie nog te doen, dus de arbeidsuren liggen gemiddeld op 60 á 65 uur per week. En dan natuurlijk vaak de weekenddiensten op de huisartsenpost in Den Helder."

Uitbreiding apotheek

Ze heeft huisarts Veninga in dienst en diëtist Lennart Spijkstra van DieetZO komt ook in het nieuwe pand. In de toekomst is het de bedoeling dat zij huisartsen gaat opleiden. Verder zal de apotheek flink worden uitgebreid. Haar man regelt de bouw en hij zag in het pand een mooie gelegenheid om in het midden een soort atrium te bouwen met daarin veel groen. Het dak zal op deze plaats open blijven.

Zorginstelling Omring zal ook vanuit de praktijk zorg gaan aanbieden. Momenteel verblijft zij in een klein pand aan de Kerkhofsteeg in Hippolytushoef.