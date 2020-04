Plofkraak leidt tot geschrokken reacties op Wieringen: "Het leek wel oorlog"

Direct na de plofkraak trokken buurtbewoners de straat op om polshoogte te nemen. "We werden wakker van een enorme knal", vertelt Ellie Brechtman. "Daarna hoorden we een nóg veel hardere knal. We dachten eerst dat het een aardbeving was."

"Alles rammelde in huis, het was heel erg eng. De voorgevel vloog gewoon door de lucht heen! Het leek wel oorlog", vertelt Netty Veuger aangeslagen. Volgens Veuger zijn de twee daders na de plofkraak op een motor vertrokken. Het is niet bekend of zij geld hebben buitgemaakt.