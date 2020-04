Ravage na plofkraak in Hippolytushoef, politie vraagt getuigen zich te melden

Op foto's is te zien dat de voorkant van het gebouw waar de geldautomaat in was gevestigd, is verwoest. De politie schrijft op twitter uit te kijken naar twee personen die op een donkerkleurige motor zijn weggereden.

Eerder werd besloten dat geldautomaten 's nachts dicht moesten. Dit om de golf aan plofkraken een halt toe te roepen. Dit zou in ieder geval tot 1 maart duren, maar eind januari werd besloten dat geldautomaten naar verwachting nog ruim een jaar langer 's nachts dicht blijven.

Voor het sluiten van de geldautomaten was er vorig jaar sprake van een golf aan plofkraken. Vooral bij ABN AMRO pinautomaten waren het slachtoffer van de explosieven. In desbetreffende periode sloegen criminelen zo'n 25 keer toe.

NH Nieuws maakte vorig jaar een overzicht van plofkraken in de provincie.