Eritrese vrouwen enorm gebaat bij speciale bevallingsbegeleiding

AMSTERDAM - Een nieuwe aanpak van verloskundigen, Centering Pregnancy, voor Eritrese vrouwen in Amsterdam blijkt een succes. Ze bereiken veel Eritrese zwangere vrouwen met hun groepsgerichte bijeenkomsten met tolk. Ze hebben daarnaast ook de Avicenna prijs gewonnen. Dit is een prijs die elke twee jaar wordt uitgereikt aan het project dat als beste de zorg voor immigranten en vluchtelingen verbetert.

"Vaak krijg je maar een kwartiertje met een verloskundige voor begeleiding tijdens de zwangerschap", zegt verloskundige Anne Bedaux. "En een tijd geleden is de vergoeding van verzekeringen voor aanwezigheid of inbellen van een tolk komen te vervallen."

Uit onderzoek blijkt dat migrantenvrouwen, en in het bijzonder Eritrese vrouwen in Amsterdam, vaker zwangerschapscomplicaties of vroeggeboorte ervaren tijdens hun zwangerschap.

Daarom zijn Amy en Anne ontzettend blij met de toekenning van de Avicenna prijs. "Het voelt echt als erkenning dat we dit nu gewonnen hebben", zegt Anne trots.

Alleen blijft het een uitdaging om de aanpak voor meer groepen aan te bieden. "We stoppen er nu veel vrije tijd, energie en liefde in. Dat is niet erg, maar we zoeken naar manieren om het project duurzaam te maken zodat we nog meer zwangere migrantenvrouwen kunnen helpen", zegt Anne hoopvol.

"We doen dit graag omdat we weten dat het een verschil maakt. Hiermee zouden we jaarlijks ongeveer tweehonderd Eritrese vrouwen in Amsterdam kunnen helpen."