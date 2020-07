Amsterdam Charlotte kreeg totaal onverwacht een baby: "Had geen idee dat ik zwanger was"

AMSTERDAM - Winderigheid of het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Dat was de diagnose van de dokter die Charlotte Wheeler-Smith (31) een maand geleden bezocht toen ze last had van haar maag. Een uur later had ze opeens een dochtertje. "Ik had geen idee dat ik zwanger was."

AT5 zocht Charlotte op in het OLVG Oost in Amsterdam. "Ik had een wat opgeblazen gevoel", neemt de van oorsprong Britse Charlotte ons mee naar de ochtend van de bevalling. "Mijn vriend belde de dokter en die dacht aan PDS. Hij gaf me wat medicatie en die nam ik. De dokter ging vervolgens weer weg en een uur later werd Evelyn geboren." De bevalling gebeurde bij haar vriend thuis, die op het Java-eiland woont. De onverwachtse blijdschap van het krijgen van een kind leek aanvankelijk van korte duur. "Toen ze geboren werd, zag ze blauw. Ze bewoog amper en ze ademde niet." Haar vriend belde direct 112 en begon de baby te reanimeren tot de ambulance arriveerde. "Het ambulancepersoneel heeft het geweldig gedaan. Hier in het OLVG Oost zeiden ze dat de kans klein was dat ze het zou overleven, vanwege het zuurstofgebrek." Inmiddels zijn we een maand verder en gaat het steeds beter met Evelyn. De artsen denken zelfs dat het meisje geen blijvend letsel overhoudt aan haar moeizame geboorte. Charlotte en Evelyn mogen later deze week vermoedelijk naar huis.

Quote "Ik werd gewoon ongesteld, had een negatieve zwangerschapstest en had geen buikje" charlotte wheeler-smith, moeder van evelyn

De blijdschap is nog altijd enorm bij Charlotte, net als de verbazing. Ze had namelijk echt geen enkel vermoeden dat ze op het punt stond om een kind te krijgen. "Gedurende heel mijn zwangerschap werd ik gewoon ongesteld. Ik heb een zwangerschapstest gedaan die negatief was, terwijl ik op dat moment zwanger moet zijn geweest. Ook had ik geen buikje en kwam ik niet aan. Dus het was echt een schok en een verrassing dat ik opeens een baby kreeg." Volgens een kinderarts van het OLVG is het verhaal van Charlotte zeldzaam maar niet uniek. Zo eens per jaar maken zij mee dat iemand een kind krijgt zonder te weten dat ze zwanger is.