Onderzoek en kunstwerk over algen in het water: "Helft zuurstof komt uit het water"

AMSTERDAM - Stichting Nieuwe Helden maakt een kunstwerk voor het Amsterdam Lights Festival waarin het zuurstofgehalte uit het water zichtbaar wordt gemaakt. Het kunstwerk 'The Water We Breathe' is gebaseerd op burgeronderzoek van basisschoolleerlingen uit Amsterdam voor de Universiteit van Amsterdam.

Zuurstof in het Water - NH Nieuws

"Ongeveer de helft van de zuurstof die we ademen wordt aangemaakt door de algen die zich in het water van oceanen, meren en sloten bevinden. Er komt dan ook veel zuurstof uit het water in en rondom Amsterdam." legt Dr. Petra Visser, Associate professor algen ecofysiologie bij de Uva, uit. "Daarom wordt de kwaliteit van de algen in de wateren van Amsterdam in de gaten gehouden middels onderzoek." "Wij vinden dit een wonderlijk gegeven. Veel mensen weten het niet en daarom hebben we een kunstwerk bedacht om het voor mensen inzichtelijk te maken." zegt Jasper van den Berg, initiatiefnemer van het project bij Stichting Nieuwe Helden. Het kunstwerk naar een ontwerp van Pascal Leboucq bestaat uit potjes met water die verlicht worden. De potjes bevatten water van verschillende plekken in Amsterdam. Jasper kijkt al uit naar het resultaat. "Alle potjes bevatten een kleurstof die overeenkomt met een bepaalde hoeveelheid zuurstof die in het potje is gemeten en zo krijg je een mooie kleurenmix die wordt verlicht."

Stichting Nieuwe Helden

De potjes met water zijn in een burgeronderzoek verzameld door basisschoolleerlingen uit heel Amsterdam. Zij kregen een workshop om er achter te komen hoeveel zuurstof er in hun eigen watersample zit. "Samen met twee begeleiders van de UvA gaan we de watersamples die ze verzameld hebben bekijken", zegt Jori Wieriks van Stichting Juf op straat, "en dan voegen we kleurstoffen toe aan water dat overeenkomt met een bepaald zuurstofgehalte in het water."

Quote "Ik vind het van ongelooflijke waarde dat kinderen onderzoek doen dat ze dan ook weer met hun ouders delen. Ze zijn dan heel trots" Jori Wieriks, stichting juf op straat

Het werk van de kinderen is hiermee een groot burgeronderzoek in Amsterdam.

"Ze maken goed inzichtelijk hoe het er voor staat met de algen in de wateren van Amsterdam", meldt Petra, "maar ook laat het zien hoe er allerlei veranderingen plaatsvinden in het water van Amsterdam door de hoeveelheid licht, het tijdstip, het weer en kwaliteit van het water." Petra glimlacht "Daarnaast is dit natuurlijk een ontzettend leuke manier om kinderen enthousiast te maken over de wetenschap en te laten weten hoe belangrijk algen eigenlijk zijn." Petra moet lachen. "Dat kan ik natuurlijk alleen maar waarderen als algenspecialist." De potjes met water van de kinderen zijn inmiddels verzameld en het kunstwerk zal begin december te zien zijn op Routerseiland in Amsterdam.

The Water We Breathe is een project van Stichting Nieuwe Helden voor en met het Amsterdam Light Festival. Tot stand gekomen in samenwerking met Juf op Straat, Wetenschapsknooppunt Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, ARTIS Micropia met steun van het BankGiro Loterij Fonds.