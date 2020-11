Sander maakt nieuwe hardloopkunst, deze keer voor het goede doel

AMSTELVEEN - Sander Gabel maakt onder de naam Runbrandt hardloopkunst: hij rent allerlei verschillende soorten routes in de vorm van dieren. Vandaag trok hij speciaal voor het goede doel opnieuw zijn schoenen aan om na onder andere een dolfijn, slak en haan een nieuw dier aan zijn lijst toe te voegen.

Runbrandt in actie in Amstelveen - NH Nieuws

"Via mijn GPS-tracker is aan het eind van de route als het goed is duidelijk te zien welk dier ik ga rennen", vertelt Sander voordat hij zijn ronde begint.

Al sinds begin 2019 rent hij zijn hardlooprondes in de vorm van dieren, maar sinds het een paar maanden geleden breed werd uitgemeten in de pers, wordt Sander vaak benaderd door initiatiefnemers. Deze keer rent hij voor Vrienden Dierengeneeskunde, om geld op te halen voor onderzoek naar kanker bij dieren.

Klein foutje

Na 26 kilometer hardlopen, waarbij hij hier en daar een klein foutje in de route maakt, komt Sander tevreden aan bij de finish. De verkeerde afslagen hebben zijn route niet verpest, sterker nog: "Het heeft mijn tekening alleen maar mooier gemaakt":

Tekst gaat verder onder foto