Tweede poederbrief op een dag gevonden: dit keer bij Museumplein

AMSTERDAM - Op de Van Baerlestraat in Amsterdam is vanavond nog een poederbrief aangetroffen. Eerder vandaag kwam er ook een brief binnen aan de Prinsengracht.

De Van Baerlestraat ligt in Amsterdam-Zuid, en loopt onder andere langs het Museumplein.

Het is de elfde poederbrief die in korte tijd in Amsterdam wordt bezorgd. Eerder vandaag kwam er al een brief binnen op de Prinsengracht, gisteren was het raak in onder andere het OLVG West. In die brief zaten vermoedelijk chemische bestrijdingsmiddelen.

Eergisteren werden er brieven op zes verschillende locaties gevonden. Het ging toen onder andere om het kantoorpand waar de redacties van het Parool, Trouw en de Volkskrant gevestigd zitten.

De politie geeft aan dat er niemand gewond is geraakt bij het aantreffen van de brief. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Bekijk op deze kaart waar de brieven in de afgelopen dagen bezorgd werden.