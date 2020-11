Poederbrieven bezorgd bij kantoorpanden en hotels in Amsterdam

Een hotel in de Spuistraat en een hotel in de straat Kattengat kregen beide een poederbrief bezorgd. Een dergelijke brief kwam ook binnen bij een kantoorpand in de Overschiestraat en dus het kantoor van DPG Media aan de Jacob Bontiusplaats.

De postkamer van het DPG-gebouw, waar ook de redacties van Het Parool en de Volkskrant zitten, werd vanochtend ontruimd. Ook bij de drukker van DPG Media in Best werd vanochtend een poederbrief bezorgd, zo schrijft Het Parool. Dat was ook het geval bij het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam.

Onderzoek

De politie zegt dat bij alle vier de meldingen in de stad een Teamleider Explosieven Verkenning van de politie ter plaatse geweest is. Er is niemand gewond geraakt. De recherche heeft de zaak in onderzoek en in verband met dat onderzoek wil de politie nu niet zeggen wat voor poeder er in de brieven zat. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie.