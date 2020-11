Opnieuw poederbrieven in Amsterdam, brief met bestrijdingsmiddelen bij OLVG

AMSTERDAM - Er zijn opnieuw poederbrieven aangetroffen in Amsterdam, nu op de Weteringschans, Rooseveltlaan en bij het OLVG-ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat. Ook gisteren werden er poederbrieven verstuurd naar verschillende locaties in Amsterdam.

OLVG West - ANP

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis zaten er vermoedelijk chemische bestrijdingsmiddelen in de brief, maar niet in een schadelijke hoeveelheid. De brief was niet aan een persoon gericht. De politie laat weten dat er in geen van de gevallen iemand gewond is geraakt. Er wordt onderzoek naar de herkomst van de brieven gedaan. Meer wil de politie niet kwijt. Kantoorpanden Gisteren werd er naar zes verschillende locaties een poederbrief gestuurd, waaronder DPG Media (Volkskrant, Parool en Trouw), twee hotels en twee kantoorpanden. tekst gaat door onder de kaart

Ook in Rotterdam werd een ziekenhuis getroffen. De politie zei toen al dat bij alle vier de meldingen in de stad een Teamleider Explosieven Verkenning van de politie ter plaatse geweest is.