AZ-trainer Slot heeft goede hoop op inzetbaarheid Koopmeiners en De Wit

"In de volgende 36 dagen spelen we 11 wedstrijden"

"We verwachten dat ze vrijdag weer aan kunnen sluiten", vertelt Slot. "Misschien is dat bij één van de drie nog een twijfelgeval. Maar we hopen ze zondag weer beschikbaar te hebben. Daar ga ik ook wel een beetje vanuit."

Slot neemt echter geen risico. "In de volgende 36 dagen spelen we 11 wedstrijden. Dan ga je niet voor één wedstrijd een enorm risico nemen", aldus de trainer. Ron Vlaar en Jordy Clasie trainen ook weer op het veld, maar zijn zondag nog niet beschikbaar.

AZ tegen FC Emmen begint zondagavond om 20.00 uur.