Ajacieden Van der Gragt en Kop in vrouwenselectie Oranje

ZEIST - Bondscoach Sarina Wiegman heeft de Ajax-speelsters Stefanie van der Gragt en Lize Kop opgenomen in haar Oranje-selectie. Het Nederlands vrouwenteam oefent volgende week tegen de Verenigde Staten, gevolgd door het EK-kwalificatieduel op 1 december tegen Kosovo.

Jill Roord (Arsenal) en Sari van Veenendaal keren terug in de selectie. Het duo ontbrak de vorige keer vanwege blessures. De Oranje Leeuwinnen plaatsten zich ruim een maand geleden voor het EK van 2022 door in Groningen met 7-0 te winnen van Estland. Van Kosovo werd eerder in de kwalificatie met 6-0 gewonnen.

Ook de Noord-Hollandse Merel van Dongen, Inessa Kaagman en Katja Snoeijs zijn weer door Wiegman geselecteerd.

De ontmoeting met Amerika op 27 november in Breda is de eerste sinds de verloren WK-finale (0-2) van 2019. Sindsdien speelde Oranje twaalf interlands: negen keer won Nederland, drie keer werd er gelijk gespeeld. Op de door de VS aangevoerde FIFA-ranglijst staat de ploeg van Wiegman nu vierde.

De voltallige selectie van bondscoach Wiegman:

Lineth Beerensteyn (Bayern München), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Daphne van Domselaar (FC Twente), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen ( VfL Wolfsburg), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Lize Kop (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (PSV), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), Joëlle Smits (PSV), Katja Snoeijs (FC Girondins de Bordeaux), Sherida Spitse (Vålerenga), Sari van Veenendaal (PSV) en Lynn Wilms (FC Twente).