Snoeijs met hattrick belangrijk bij zege Oranje Leeuwinnen

PRISTINA - Onder aanvoering van de Amsterdamse Katja Snoeijs hebben de voetbalvrouwen van het Nederlands elftal opnieuw een ruime zege geboekt. Bij Kosovo werd het in de kwalificatiewedstrijd voor de Europese titelstrijd 0-6 voor de formatie van bondscoach Sarina Wiegman. Snoeijs was drie keer trefzeker.

Daniëlle van de Donk zette Oranje al snel op voorsprong. Nog voor rust namen de speelsters van Wiegman al beslissend afstand door doelpunten van Snoeijs (2) en Lieke Martens. In het tweede deel vielen er nog twee treffers, beide in blessuretijd. Ze werden gemaakt door Vivianne Miedema en nogmaals Snoeijs.

Keepster nummer één Sari van Veenendaal ontbrak wegens een blessure. Ajacied Lize Kop stond daardoor in het doel. Ook de Noord-Hollandse Stefanie van der Gragt begon in de basis, terwijl Merel van Dongen uit Amsterdam en de Hoornse Inessa Kaagman na de rust als invalsters in het veld kwamen.

Zeker van de eindronde

Na de ruime overwinning (7-0) vorige week in Groningen op Estland was Oranje al zeker van kwalificatie voor de eindronde, die in 2022 in Engeland wordt gehouden. De ploeg van Wiegman won alle wedstrijden in de kwalificatiecyclus.