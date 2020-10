Oranje Leeuwinnen plaatsen zich met zevenklapper voor EK 2022

GRONINGEN - De voetbalsters van Oranje hebben zich vrijdagavond zonder problemen geplaatst voor het EK 2022. De Leeuwinnen waren in Groningen veel te sterk voor Estland: 7-0.

De Noord-Hollandse Lize Kop (Wormer), Stefanie van der Gragt (Heerhugowaard) en Katja Snoeijs (Amsterdam) begonnen in de basis. Al na een kwartier was het duel eigenlijk al beslist door twee doelpunten van Danielle van de Donk. Bij de 1-0, in de zesde minuut, kopte ze fraai raak en bij de 2-0 trof ze van dichtbij doel. Halverwege de eerste helft maakte Jackie Groenen er met een bekeken schuiver 3-0 van, waarna Sherida Spitse nog voor rust een penalty benutte.

