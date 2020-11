Protesterende boeren niet over strand, maar via lokale en N-wegen onderweg naar Den Haag

NOORD-HOLLAND Boeren uit de provincie trekken vanochtend niet zoals gepland over het strand, maar via lokale en provinciale wegen naar Den Haag om daar te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat levert vooralsnog nauwelijks verkeershinder op, al klagen sommige mensen steen en been over de geluidsoverlast die zij ervaren van de claxons die vrijwel nonstop worden gebruikt.

Protesterende boeren via pont Buitenhuizen naar Den Haag - NH Nieuws

Texelse boeren meldden zich gisteravond al op de ferry naar Den Helder, maar het gros van de landbouwers en melkveehouders had de wekker vanochtend extreem vroeg gezet. Vanuit de hele provincie trokken ze naar Velsen en Buitenhuizen, om daar met de pont het Noordzeekanaal over te steken. Vervolgens hergroepeerden ze in Velsen, om daarvandaan gezamenlijk naar de Hofstad te rijden en daar met honderden collega's uit het hele land hun stem te laten horen."

"Ik zie een heel rijtje trekkers over de Randweg rijden", vertelt een luisteraar van NH Radio. "Richting Den Haag." Last heeft hij er niet van, vooral omdat hij zelf niet de spits in hoeft, maar ook als dat het geval was geweest, had hij de overlast door de vingers gezien. "Ik sta nog steeds achter de boeren."

De boeren hoopten vandaag in gesprek te gaan met de koning, maar de Rijksvoorlichtingsdienst heeft inmiddels laten weten dat dat er niet in zit. Ook een urenlang protest voor de deur van paleis Huis ten Bosch mag niet. Wel zeggen de boeren toestemming te hebben om in defilé langs Paleis Huis ten Bosch te rijden. Waarschuwing Hoewel de diverse stoeten nauwelijks voor overlast zorgen, raadt Rijkswaterstaat het overige verkeer aan rekening te houden met trekkers op de weg en de rijstijl indien nodig aan te passen. De N44, de Benoordenhoutseweg tussen Wassenaar en Den Haag is dicht.