Regionale Dierenambulance Haarlem weer dupe van inbraak: "Dader mogelijk bekende"

HAARLEM - Een kluis staat open, een kastdeur is flink beschadigd en de inhoud van een prullenbak ligt door het kantoor verspreid. Het kantoor van de Regionale Dierenambulance Haarlem en Omstreken is vannacht bezocht door inbrekers. Net als vorig jaar november is er ook nu weer een paar duizend euro verdwenen.

"De ochtendploeg trof vanmorgen de vernielingen aan in het kantoor", vertelt medewerker Wil van Bentem. Opvallend is dat er een sleutel in de voordeur was achtergelaten. "Mogelijk is het een bekende geweest die een sleutel had of een kopie heeft laten maken." Van Bentem gaat er daarom vanuit dat iemand uit de directe omgeving meer weet van de inbraak. "Dat is heel vervelend, want dat geeft een wantrouwend gevoel." De daders wisten ook precies waar ze moesten zijn, gezien de braaksporen en welke kasten er zijn opengemaakt.

Geld van donateurs

"Alles bij elkaar komen we op ongeveer 4.000 euro aan schade uit", vertelt Van Bentem. Uit een kluis is ongeveer 2.000 euro gestolen. "We zijn afhankelijk van donaties en dan is dat natuurlijk heel veel geld. We betalen er dierenvoer van, het onderhoud aan de auto's, de huur van het pand. We leven van deze inkomsten eigenlijk."

Tweede inbraak

Iets meer dan een jaar geleden werd er ook 's nachts ingebroken in het kantoor. De dader of daders zijn er toen met 1.500 euro vandoor gegaan.

