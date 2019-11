Haarlemse weldoener schenkt bestolen dierenambulance 1.500 euro: "Ik was even stil"

HAARLEM - Een Haarlemse weldoener heeft de bestolen dierenambulance een donatie gedaan van 1.500 euro. Daarmee is het bedrag dat ze kwijt waren geraakt bij de diefstal weer goedgemaakt. "Ik, die normaal niet zo gauw stil is, was even stil."

Dat zijn de woorden van een van de medewerkers van de dierenambulance Willem Kamp. Op Facebook vertelt hij dat er vanmiddag 'een lieve dame aan de post kwam van wie we ooit haar hond hebben teruggevonden'. "Zij vertelde ons dat het bericht van gisteren haar had aangegrepen en dat ze graag iets terug wilde doen", schrijft Willem.

Inbrekers hadden donderdagnacht bij de centrale van de dierenambulance een geldkist van 1.500 euro buitgemaakt. Ook was nog wat losgeld en een tankpas verdwenen. "Ik ben ontzettend boos", reageerde een van de werknemers gisteren nog tegen NH Nieuws. Een rolluik van een kast werd vernield, in de hoek van de centrale liggen twee poezen te slapen. "Dat zijn Zus en Zo, de getuigen van de inbraak. Konden ze maar praten, dan hadden we ze te pakken", aldus Hanneke Kamp gisteren.

Donatie

Met de gulle gift van de Haarlemse is de pijn behoorlijk verzacht. Namens haar eigen bedrijfje heeft ze al het gestolen geld gedoneerd. "Dat was even slikken, wauw wat mooi", is de reactie van Willem kamp. "We zijn er dan ook zeer blij mee en ontzettend dankbaar."