Inbrekers stelen 1.500 euro van Dierenambulance in Haarlem: "Ik ben ontzettend boos!"

"Ze hebben de voordeur gewoon met een sleutel opengemaakt en de achterdeur opengezet om te kunnen vluchten", aldus Will van Bentem van de Regionale Dierenambulance in Haarlem. Afgelopen nacht hebben inbrekers bij de centrale een geldkistje met vijftienhonderd euro gestolen. En ook nog wat losgeld en een tankpas.

"Het moet rond een uur of vijf vannacht zijn gebeurd. De bovenburen hebben toen wat gerommel gehoord. Het zijn oude mensen, die hebben er verder niet bij stilgestaan dat het inbrekers zouden kunnen zijn. Die dachten waarschijnlijk dat wij vroeg aan het werk gingen", aldus Will. Op foto's is te zien dat een aantal kasten is leeggetrokken, de papieren liggen overal op de grond. In de kast waar het rolluik vernield is, stond een geldkistje met daarin 1500 euro. Het stond daar tijdelijk, het geld zou snel naar de bank worden gebracht.

Een rolluik van een kast is duidelijk vernield, in de hoek van de centrale liggen twee poezen te slapen. "Dat zijn Zus en Zo, de getuigen van de inbraak. Konden ze maar praten, dan hadden we ze te pakken", aldus Hanneke Kamp, vrijwilligster hier aan de Willem Pijperstraat in Haarlem-Oost.

Sleutel

Er zijn geen sporen van inbraak, mogelijk is er dus een sleutel gebruikt. "Dat is nog het meest vervelende. Het kan een medewerker zijn of een oud-medewerker, maar de sleutel kan ook door iemand gedupliceerd zijn, je weet het niet." Het geld gebruiken ze voor brandstof en het betalen van de huur, de tankpas is dus ook weg. "We hopen dat hij of zij gaat tanken binnenkort, dan weten we wie het is, maar dat zal wel niet."

'Klootzak'

Ook Hanneke Kamp is ziedend. "Ik ben ontzettend boos. Het is gewoon een klootzak, meer kan ik er niet van maken hoor. De twee poezen zijn al getraumatiseerd. Eén van de twee is tijdens de inbraak naar buiten gevlucht en pas heel laat weer naar binnen gekomen. Die zijn ontzettend geschrokken, het is heel sneu voor ze."

"Ik vind het een beetje laf. Als je weet hoe de organisatie in elkaar zit en dan misschien ook nog een bekende bent. Dan ga je je eigen wel heel erg verlagen", aldus Will.

Hulpactie

De telefoon gaat de hele ochtend af op de centrale. Mensen willen even hun steun betuigen, maar er is ook een parkiet door een kat aangevallen. Het werk gaat gewoon door. "Gelukkig wil een dierenwinkel een hulpactie opstarten, dat is erg mooi", zegt Hanneke. De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien van de inbraak zich te melden.