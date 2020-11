Kaart toont veertig plekjes in Amsterdam ter vergroening: "Met bewoners aan de slag!"

AMSTERDAM - Groen Platform Amsterdam heeft een interactieve kaart gemaakt van veertig plekken in Amsterdam die geschikt zijn voor verdere vergroening. Op basis van onderzoek van Wageningen University & Research en en praktijkkennis vanuit Groen Platform Amsterdam is de lijst samengesteld en roepen ze de gemeente en bewoners op om mee te denken over mogelijkheden tot vergroening.

Bron: NH Nieuws

"We zijn blij dat de kaart nu online staat zodat mensen nu kunnen zien dat er ook bij hen om de hoek mogelijkheden zijn voor een postzegelpark of buurtmoestuin." zegt Lesley Walet vrolijk. De locaties zijn gekozen op basis van vier verschillende peilers: klimaat, gezondheid, natuur en sociaal. Lesley wijst naar de Geschutswerf. "Hier is bijvoorbeeld veel betegeling. Door klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. Daardoor kan het water niet altijd wegstromen. Daar kan extra groen bij helpen."



Maar ook een locatie als de Veembroederhof zou baat kunnen hebben bij meer groen. "Op warme dagen kan het hier over de veertig graden worden. Het waait hier ook vaak hard en er rijdt veel verkeer langs. Wat groen zou in dat geval veel bescherming bieden tegen deze omgevingsfactoren!"

Inspiratiekaart Vergroening - NH Nieuws

Eén van de plekken die al is omgetoverd tot postzegelpark is het Minahassaplein in Amsterdam Oost. Hier hebben buurtbewoners Merel en Eline samen met hulp van De Gezonde Stad het plein een stuk groener gemaakt. "Buren blijven nu sneller even hangen. Het heeft veel gezelligheid me de buren gecreëerd", zegt initiatiefnemer Merel. "Het is zelfs gelukt om het plein nu aan te melden op Google als een park. Dus nu hebben we hier het Minahassapark sinds een paar maanden", zegt buurtbewoner Dolf trots. Dolf is na de aanleg en opening van het postzegelpark nauw betrokken geraakt bij het onderhoud van het park.

Bron: NH Nieuws & De Gezonde Stad

"Het kost wel wat werk. Je moet niet achter over gaan leunen en denken dat het wel goed komt. Je moet er veel tijd in investeren." zegt Merel. "Je moet er voor zorgen dat het er mooi uit blijft zien en dat is ook leuk om te doen." Dolf ziet vele mogelijkheden. "Het is een mooie gelegenheid om een eetbare tuin te maken. We gaan ook vruchten neerzetten: vlierbessen, frambozen en zelfs een druif. Zo wordt het een knipoog naar het paradijs." Je kunt de interactieve kaart hier bekijken op de website van Buurtgroen020 om te kijken welke plekjes geschikt zijn voor een postzegelpark of buurtmoestuin.