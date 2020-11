Twee extra Hilversumse wijken worden groener gemaakt

Dat de straten een stuk groener mogen, is geen overbodige luxe: Hilversum-Oost is het meest versteende deel van Hilversum. Maar dat moet nu dus gaan veranderen.

Hilversum heeft de afgelopen tijd een 'groene pleinverkiezing' gehouden waar buurtbewoners mochten aangeven welke pleintjes wat hun betreft mochten worden aangepakt. Er gaat nu gewerkt worden op de Kleine Drift, de Ampèrestraat, Pelikaanstraat, Liebergerweg, Galvanistraat en het Jac. P. Thijsseplein.

Meer naar buiten

De komende week start de gemeenten samen met bewoners om de wensen van de buurt op te halen. Bewoners mogen meedenken en helpen met het opknappen van de pleintjes. "Toevoeging van groen op veel kleine plekken in de wijk nodigt de mensen uit om meer naar buiten te gaan. Het is waardevol voor de wijk en het heeft een positief effect op je gezondheid. Zeker in deze tijd is dat extra belangrijk", zegt Rens Wijnakker van de werkgroep Groene Loper.

De eerste twee pleintjes die worden aangepakt zijn de Kleine Drift en de Ampèrestraat. De rest volgt later volgend jaar.