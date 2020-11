Tuinders willen hun buurttuin nog niet opgeven voor toekomstige bouwplannen

AMSTERDAM - Tien jaar lang hebben de buurtbewoners een braakliggend terrein in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt gebruikt als een gemeenschappelijke tuin. Maar nu moeten ze het veld ruimen voor de bouw van woningen. De tuinders begrijpen dat er woningen gebouwd moeten worden. Maar ze snappen niet dat ze nu al weg moeten, terwijl er volgens de plannen pas over drie jaar wordt gestart met bouwen.

De Brediustuin, zoals de tuin is gaan heten, was meer dan alleen een moestuin. Het was een plek waar de buurt elkaar ontmoette, waar mensen met problemen tot rust konden komen en waar iedereen welkom was. “Soms waren hier wel zestig mensen tegelijk met de natuur bezig. Er werden zelfs groenten gekweekt voor de voedselbank”, vertelt buurtbewoner Eelco Leemans, die vanaf het begin betrokken was.

Langer tuinieren "We wisten altijd wel dat er andere plannen zouden zijn met dit terrein, maar nu het zover is komt het wel hard aan", vertelt Leemans. "We begrijpen heel goed dat er woningen gebouw moeten worden. Maar we begrijpen ook dat er hier op z’n vroegst pas over drie jaar gebouwd gaat worden. Waarom kunnen ze ons dan niet nog wat langer de tijd geven om hier te tuinieren", vraagt Leemans zich namens de tuinders af.

Drukte op de tuin - Bien van Heek

Vorig jaar kregen de tuinders ook al te horen dat ze hun tuintjes moesten opruimen, vanwege het bouwrijp maken van de grond. Maar tot hun verbazing gebeurde er daarna een jaar lang niets. Een deel besloot daarom de moestuin weer op te pakken. "Zolang het kan willen we ons paradijsje behouden. Het zou zonde zijn als de buurt nu jaren tegen zandbak moet aankijken, terwijl achteraf blijkt dat we nog jaren hadden kunnen doorgaan", meent Leemans. Bouwrijp maken De gemeente laat echter weten dat de tuinders nu echt hun tuintjes moeten opruimen. "Met deze betrokkenen is al in 2018 overeengekomen dat ze deze activiteiten zouden stoppen na 31 oktober 2019 om de locatie bouwrijp te maken", vertelt een woordvoerder van het stadsdeel West. "De gemeente moet tijdig bouwrijpe grond leveren aan de ontwikkelaar en daarom is het van belang om al vroeg te starten met de nodige werkzaamheden", aldus de woordvoerder. Eind november wordt er begonnen met het opschonen van het terrein.