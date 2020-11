GGD en medewerkers niet blij met zorgbonus: "Het is een gedrocht"

ALKMAAR - Het leek zo'n mooie beloning voor alle inzet in de zorg tijdens de coronacrisis: de 1.000 euro voor zorgmedewerkers. De GGD's konden een aanvraag doen voor medewerkers die een 'uitzonderlijke prestatie' hebben geleverd, maar dat leidt tot een hoop verontwaardiging. "Geef het aan iedereen of anders niet."

Voor Marjolein Klant (29) kwam het bericht als een klap. De Alkmaarse was ervan overtuigd dat de bonus door haar voormalige werkgever GGD Hollands Noorden zou worden aangevraagd.

Ze was drie jaar lang jeugdverpleegkundige, maar werd tijdens de corona-uitbraak overgeheveld naar coronazorg. Ze stond in de teststraat in Alkmaar, deed bron- en contactonderzoek en streed fulltime tegen de bestrijding van het virus. "Ik heb me meer dan 300 uur ingezet in de frontlinie."

Overuren

Toch kwam ze volgens de GGD niet in aanmerking voor de zorgbonus. Vanuit het Rijk werden meerdere eisen gesteld en één daarvan was dat iemand minimaal dertig overuren gemaakt moest hebben. "Ik had er maar elf opgeschreven, maar ik heb me met die 300 uur meer dan tien keer zoveel als die overurennorm ingezet in de frontlinie."

Marjolein voelt zich in de kou gezet en schreef daarom een Facebook-bericht dat inmiddels al honderden keren gedeeld is.

